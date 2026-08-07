दुर्गापूजा से पहले कोलकाता-हावड़ा में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम, बिहार के छह अपराधी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुर्गापूजा से पहले कोलकाता और हावड़ा की सोने की दुकानों में बड़ी डकैती की कथित साजिश को हावड़ा सिटी पुलिस की खुफिया टीम ने नाकाम कर दिया।

पुलिस ने संकराइल थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर बिहार के छह कथित कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से दो आग्नेयास्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य बिहार से बंगाल में दाखिल हुए थे और डकैती की तैयारी के लिए संकराइल में एक मकान किराये पर लेकर रह रहे थे। उनका कथित इरादा कोलकाता और हावड़ा की छोटी-बड़ी सोने की दुकानों को निशाना बनाने का था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद संकराइल थाने की मदद से बुधवार रात छापेमारी की गई और सभी छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रिंस कुमार, विशाल कुमार, किशन कुमार, चंदन कुमार, अंकित कुमार और लवकुश राय के रूप में हुई है। सभी बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। बिहार में पहले से दर्ज हैं आपराधिक मामले पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ नालंदा और पटना में डकैती के मामले दर्ज हैं। प्रिंस कुमार के खिलाफ नालंदा और बिहार में हत्या के मामले भी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।