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    कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाने वाले संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:57 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयक पारित किए। ...और पढ़ें

    वार्डों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक बंगाल विधानसभा में पारित (फाइल फोटो)

    वार्डों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक बंगाल विधानसभा में पारित (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ेगी।

    2. विधानसभा में दो संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए।

    3. नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वार्ड पुनर्गठन।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा के बुधवार को एक दिवसीय विशेष सत्र में कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाने से संबंधित दो संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए।

    इसके तहत कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 और हावड़ा नगर निगम में 50 से बढ़ाकर 68 की जाएगी। दोनों नगर निगमों में इस वर्ष के अंत में त्योहारों का मौसम समाप्त होने के बाद चुनाव होने की संभावना है।

    विधानसभा में पारित विधेयक

    शहरी विकास एवं नगरपालका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हावड़ा नगर निगम और कोलकाता नगर निगम से संबंधित अलग-अलग संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया।

    सदन में चर्चा के बाद दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि वार्डों के पुनर्गठन का उद्देश्य नागरिकों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

    अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आबादी में हुए बदलाव को देखते हुए वार्डों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नए सिरे से वार्डों के पुनर्गठन के बाद नागरिकों को नागरिक सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

    मंत्री ने हावड़ा के लिए तैयार किए गए विशेष मास्टर प्लान की भी सदन में जानकारी दी। इसके तहत सड़कों की मरम्मत, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में सुधार और स्थायी जल निकासी व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हावड़ा में बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

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    मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष को स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर विधेयक पारित नहीं किए जा रहे हैं।

    परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी करेगा

    कोलकाता नगर निगम (केएमसी) में वार्डों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केएमसी का अपना कानून है और वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी करेगा।

    मसौदा अधिसूचना जारी होने के बाद प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय रहेगा। इस दौरान दो सर्वदलीय बैठकें भी होंगी। पहली बैठक मसौदा अधिसूचना जारी होने से पहले और दूसरी अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले बुलाई जाएगी।

    हावड़ा को 200 करोड़ से वंचित करने का लगाया आरोप

    मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चुनाव हारने के डर से हावड़ा नगर निगम के चुनाव में जानबूझकर वर्षों की देरी की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के राजनीतिक फैसलों के कारण हावड़ा को केंद्र से मिलने वाले नगरपालकीय आवंटन में 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

    मंत्री ने कहा कि हावड़ा नगर निगम पर अपने कर्मचारियों और नागरिक ठेकेदारों का 400 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा द्वारा सात फरवरी को पारित हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक, 2026 को राज्यपाल ने अतिरिक्त जानकारी मांगते हुए विभाग को वापस भेज दिया था।

    इसके बाद भाजपा सरकार ने वार्डों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुराने विधेयक को वापस लेकर नया संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया।

    बताते चलें कि शुभेंदु ने मई में मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ ही समय बाद ही कोलकाता और हावड़ा नगर निगम क्षेत्रों के वार्डों के पुनर्गठन का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों नगर निगमों में इस वर्ष के अंत तक चुनाव कराए जाएंगे।

    पिछले महीने नगरपालका मामलों और शहरी विकास विभाग ने कोलकाता नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों के गठन की घोषणा की थी।

    कोलकाता नगर निगम राज्य का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित नगर निगम है। स्वतंत्रता से पहले यहां नेताजी सुभाषचंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास और पूर्व मुख्यमंत्री डा. विधानचंद्र राय जैसी हस्तियां मेयर रह चुकी हैं।

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