कोलकाता अग्निकांड: किसी के लिए फोन की रोशनी तो किसी के लिए हॉरर फिल्म जैसी रही वो खौफनाक रात, लोगों ने सुनाई आपबीती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के न्यू मार्केट के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में आग लगने की घटना में बांग्लादेशी दंपती सोमैया अख्तर और रेजाउल इस्लाम की सूझबूझ ने उनकी जान बचा ली।

करीब एक सप्ताह पहले घूमने के लिए कोलकाता आए इस दंपती ने दो दिन पहले ही ‘शिखा इन’ में कमरा लिया था। मंगलवार देर रात करीब 1:50 बजे दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक से उनकी नींद खुली। दरवाजा खोलते ही सामने धुएं का गुबार था।

खिड़की से निकलने का लिया फैसला रेजाउल ने स्थिति को भांपते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने के बजाय खिड़की से निकलने का फैसला किया। दोनों खिड़की से उतरकर तीसरी मंजिल की कार्निश पर पहुंच गए। वहां से सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और नीचे मौजूद लोगों को भी उनका पता नहीं चल पा रहा था।

सोमैया और रेजाउल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मदद के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। करीब आधे घंटे तक वे कार्निश पर खड़े रहे। इसके बाद दमकलकर्मियों ने सीढ़ी लगाकर दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा। हॉरर फिल्म जैसा मंजर एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हालात इतने डरावने थे कि अंदर फंसे लोग मदद के लिए चीख रहे थे। यह किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। इमारत में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरी सीढ़ी थी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

इसके साथ ही बांग्लादेश से आए एक मेहमान ने आरोप लगाया कि जब आग लगी, तो होटल का स्टाफ गहरी नींद में था। सीढ़ियों के पास आग फैलने के कारण उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वे अपने कपड़े भी नहीं बचा पाए और जैसे-तैसे जान बचाकर भागे।

धुएं के बीच छत पर पहुंचे 20-25 लोग हादसे से बच निकले अन्य बांग्लादेशी नागरिकों ने भी घटना के भयावह अनुभव सुनाए। ढाका निवासी मोहम्मद आसाफुल जमाल शनिवार से इमारत की चौथी मंजिल पर अपने भाई के साथ ठहरे थे। वह कारोबार के सिलसिले में कोलकाता आए थे।

आग लगने का पता चलने पर दोनों नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही कमरे में धुआं भर गया। किसी तरह वे धुएं के बीच ऊपर छत पर पहुंचे। आसाफुल के मुताबिक, करीब 20-25 लोग छत पर पहुंच गए थे। सभी पानी की टंकी के पास जमा हो गए। उन्हें आशंका थी कि अगर आग की लपटें ऊपर पहुंचीं तो टंकी का पानी लेकर उसे बुझाने की कोशिश करेंगे।

पहली नौकरी के तीन महीने बाद ही गिरीडीह के युवक की मौत इस हादसे ने झारखंड के गिरीडीह के 19 वर्षीय संदीप पासवान का परिवार भी उजाड़ दिया। संदीप करीब तीन महीने पहले ही कोलकाता आया था और यह उसकी पहली नौकरी थी। वह ‘शिखा इन’ के रिसेप्शन पर काम करता था और होटल में ही रहता था। आग लगने के बाद दूसरे कर्मचारी बाहर निकल गए, लेकिन संदीप भीतर ही रह गया।