कोलकाता: 500 रुपये के कमरे और प्लाईवुड की दीवारें, न्यू मार्केट के होटलों में सुरक्षा मानकों की उड़ीं धज्जियां
कोलकाता के न्यू मार्केट होटल अग्निकांड में नौ लोगों की मौत ने सस्ते होटलों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर किया है। ये होटल कम किराए की होड़ में जगह का अधिकतम उपयोग करते हुए सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
इंद्रजीत सिंह, कोलकाता । कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके के होटल अग्निकांड ने महानगर के सस्ते होटलों की उस व्यवस्था को उजागर कर दिया है, जहां कम किराए में ज्यादा से ज्यादा कमरे उपलब्ध कराने की होड़ में सुरक्षा इंतजाम पीछे छूटते नजर आ रहे हैं।
फ्री स्कूल स्ट्रीट से मिर्जा गालिब स्ट्रीट तक फैले होटल क्षेत्र में कई ऐसे गेस्ट हाउस और छोटे होटल चल रहे हैं, जहां कम जगह में अधिक कमरे बनाने की कोशिश की गई है। बता दें कि कल न्यू मार्केट एक होटल में हुए अग्निकांड में नौ लोगों की मौत हो गई थी।
इलाके की पड़ताल में सामने आया कि कई इमारतों में आवासीय फ्लैटों को होटल में बदल दिया गया है। कुछ जगहों पर प्लाईवुड की दीवारें लगाकर एक बड़े हिस्से को छोटे-छोटे कमरों में बांट दिया गया है। इन कमरों में ठहरने वाले ग्राहकों की संख्या अधिक होती है, लेकिन आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम सीमित दिखाई देते हैं।
500 रुपये तक के कमरों की मांग, बढ़ता गया दबाव
न्यू मार्केट के आसपास के होटल मुख्य रूप से उन लोगों के बीच लोकप्रिय हैं जो इलाज या कारोबार के सिलसिले में कोलकाता आते हैं। खासकर पड़ोसी देश बांग्लादेश से आने वाले कई लोग कम बजट के कारण इन होटलों को प्राथमिकता देते हैं।
होटल संचालकों के अनुसार, ग्राहक अक्सर कम से कम किराए में कमरा चाहते हैं। कई बार 150 से 250 रुपये तक के बजट में कमरे की मांग की जाती है। कम किराए में कमरा उपलब्ध कराने की इसी प्रतिस्पर्धा ने होटल कारोबार में जगह के अधिकतम इस्तेमाल का दबाव बढ़ा दिया है।
छोटी जगह में ज्यादा कमरे बनाने के लिए कई इमारतों में रास्ते, गलियारे और अन्य हिस्सों का भी इस्तेमाल किया गया है। पड़ताल में एक ऐसी इमारत का उदाहरण सामने आया, जहां करीब 1100 वर्गफुट क्षेत्र में होटल चल रहा था। वहां शौचालय के अलावा केवल पांच कमरे थे।
आसपास की कई इमारतों में भी इसी तरह छोटे-छोटे हिस्सों में कई होटल और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं।
फायर सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवाल
इलाके के कई होटलों में साइन बोर्ड, सीसीटीवी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं तो दिखीं, लेकिन आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए। कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या सीमित थी, जबकि फायर अलार्म और आपात निकास जैसी व्यवस्थाएं स्पष्ट नहीं दिखीं।
कुछ इमारतों में होटल, कार्यालय और आवासीय परिवार एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं। संकरी सीढ़ियां, बिजली के खुले तार, सामान से भरे रास्ते और बंद पड़े लिफ्ट क्षेत्र आपात स्थिति में खतरा बढ़ा सकते हैं।
वहीं, कुछ होटलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर भी मिली, इससे यह सवाल और गंभीर हो गया है कि जब एक ही इलाके में कुछ होटल सुरक्षा मानकों का पालन कर सकते हैं तो अन्य होटल क्यों नहीं कर रहे।
होटल कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि लाइसेंस और सुरक्षा मंजूरियों की प्रक्रिया कई बार लंबी होती है, लेकिन इसके बावजूद कई छोटे होटल संचालन जारी रखते हैं। अब न्यू मार्केट अग्निकांड के बाद सस्ते होटलों की सुरक्षा व्यवस्था, लाइसेंस और अग्निशमन मानकों की जांच की मांग तेज हो गई है।
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