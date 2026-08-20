कोलकाता में 9 मौतों के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, होटल का लीज होल्डर गिरफ्तार; मालिक की तलाश जारी
कोलकाता के न्यू मार्केट में होटल अग्निकांड के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने होटल के लीज होल्डर अबू जाफर को गिरफ्तार कर लिया है।
HighLights
होटल अग्निकांड में 9 लोगों की दुखद मौत हुई।
पुलिस ने होटल के लीज होल्डर को गिरफ्तार किया।
होटल मालिक बीरेश्वर मित्र की तलाश जारी है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । कोलकाता के न्यू मार्केट थाना क्षेत्र स्थित मिर्जा गालिब स्ट्रीट के होटल अग्निकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। लालबाजार की खुफिया शाखा ने होटल के लीज होल्डर अबू जाफर को गिरफ्तार किया है।
उसे एंटाली मेन मार्केट इलाके से पकड़ा गया। वहीं, होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बता दें कि कल न्यू मार्केट एक होटल में हुए अग्निकांड में नौ लोगों की मौत हो गई थी।
होटल मालिक की तलाश जारी
पुलिस होटल मालिक बीरेश्वर मित्र की तलाश कर रही है। जांच एजेंसियां उनके आवास और संभावित ठिकानों पर पहुंचीं, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। उसकी पत्नी लिपि मित्र ने पुलिस को बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद बीरेश्वर सुबह घर से यह कहकर निकले थे कि वह होटल जा रहे हैं।
जांच में सामने आईं सुरक्षा में बड़ी लापरवाहियां
प्राथमिक जांच में पता चला है कि होटल में आपातकालीन निकासी द्वार नहीं था। संकरी सीढ़ी के सहारे ही आने-जाने की व्यवस्था थी। अधिकांश कमरों में पर्याप्त रोशनी और हवा की व्यवस्था भी नहीं थी। अग्निशमन के लिए जरूरी न्यूनतम इंतजाम भी नहीं मिले।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात तक होटल प्रबंधन फायर लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर पाया था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संबंधित बहुमंजिला इमारत में चल रहे सभी होटल और रेस्तरां को फिलहाल बंद करा दिया है।
मालिक के अन्य होटलों की भी होगी जांच
पुलिस अब होटल संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सामने आया है कि बीरेश्वर मित्र के कोलकाता में दो और दीघा में दो होटल हैं। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि इन होटलों में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना की रात आसपास के होटल कर्मचारियों ने सबसे पहले आग देखी थी। उन्होंने होटल मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। पुलिस अब फरार मालिक की तलाश के साथ-साथ होटल संचालन में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
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