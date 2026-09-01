कोलकाता अस्पताल में बड़ी लापरवाही: पथरी के बजाय निकाल दिया अपेंडिक्स, मंत्री ने दिए जांच के आदेश
कोलकाता के नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के गाल ब्लैडर की पथरी की जगह गलती से अपेंडिक्स निकाल दिया गया।
HighLights
कोलकाता अस्पताल में गाल ब्लैडर की जगह अपेंडिक्स निकाला गया।
स्वास्थ्य मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए।
टीएमसी विधायक ने पीड़ित से मिलकर कार्रवाई की मांग की।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के सरकारी नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक मरीज के गाल ब्लैडर में जमी पथरी के बजाय उसका अपेंडिक्स निकाल दिया गया।
स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पीड़ित को सरकारी सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है।
दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) विधायक कुणाल घोष ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत की भी और अस्पताल जाकर पीड़ित का हालचाल जाना।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके के रहने वाले 47 वर्षीय गोपाल पोरेल कुछ दिन पहले गाल ब्लैडर में पथरी की शिकायत लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे।
ऑपरेशन के बाद देखा गया कि उनकी समस्या दूर नहीं हुई। इसके बाद जब फिर से शारीरिक जांच की गई तो पता चला कि पथरी के बजाय उनका अपेंडिक्स निकाल दिया गया है। गोपाल पेशे से दिहाड़ी मजदूर हैं।