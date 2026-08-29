कोलकाता होर्डिंग विवाद मामले में पुलिस का एक्शन, एक और TMC कार्यकर्ता गिरफ्तार
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से अवैध होर्डिंग हटाने के विवाद में एक और तृणमूल कार्यकर्ता तौफिक को गिरफ्तार किया गया है।
HighLights
कोलकाता होर्डिंग विवाद में एक और तृणमूल कार्यकर्ता गिरफ्तार।
गिरफ्तार तौफिक पर अधिकारियों के काम में बाधा डालने का आरोप।
इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय की छत से अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुए विवाद में कोलकाता पुलिस ने एक और तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तौफिक के रूप में हुई है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।
तौफिक की थी प्रमुख भूमिका
पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, नगर निगम के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को होर्डिंग हटाने से रोकने और उनके काम में बाधा डालने में तौफिक की प्रमुख भूमिका थी। उसे कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग की दंगा-रोधी शाखा ने गिरफ्तार किया।
होर्डिंग विवाद को लेकर दर्ज हैं तीन FIR
गिरफ्तारी के बाद उसे शेक्सपीयर सरणी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। इसी थाने में होर्डिंग विवाद को लेकर तीन प्राथमिकी दर्ज हैं। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 13 लोगों को शुक्रवार को कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सभी को तीन सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।