कोलकाता होर्डिंग विवाद मामले में पुलिस का एक्शन, एक और TMC कार्यकर्ता गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय की छत से अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुए विवाद में कोलकाता पुलिस ने एक और तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तौफिक के रूप में हुई है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।

तौफिक की थी प्रमुख भूमिका

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, नगर निगम के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को होर्डिंग हटाने से रोकने और उनके काम में बाधा डालने में तौफिक की प्रमुख भूमिका थी। उसे कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग की दंगा-रोधी शाखा ने गिरफ्तार किया।