कोलकाता में अग्निकांडों का भयावह इतिहास, दो दशकों में 200 से ज्यादा मौतें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के न्यू मार्केट के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में हुए अग्निकांड ने कोलकाता में पिछले दो दशकों के दौरान हुए बड़े अग्निकांडों की भयावह यादें ताजा कर दी हैं।

इस अवधि में शहर ने कम से कम आठ बड़े अग्निकांडों में दो सौ से अधिक लोगों की जान गंवाई है। लगभग हर घटना के बाद अग्निसुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, जांच समितियां बनीं, निर्देश जारी हुए और कार्रवाई के दावे किए गए, लेकिन कुछ समय बाद वही लापरवाही फिर किसी नए हादसे का कारण बनती रही।

कभी कारखाने में एक ही निकास द्वार, कभी धुएं से भरी बंद सीढ़ियां, तो कभी तालाबंद फायर एग्जिट—अलग-अलग हादसों में खतरे का स्वरूप बदलता रहा, लेकिन अग्निसुरक्षा की खामियां लगातार सामने आती रहीं। 2006 से 2026 तक हादसों की भयावह कड़ी तपसिया, 22 नवंबर 2006 (नौ मरे): चमड़े की एक फैक्ट्री में आग लगी। करीब 40 श्रमिक वहां काम कर रहे थे और बाहर निकलने के लिए केवल एक दरवाजा था। आरोप था कि आग लगने के बाद दरवाजे की चाबी नहीं मिल रही थी। किसी तरह ताला तोड़कर श्रमिक बाहर निकले। हादसे में नौ लोगों की मौत और 18 लोग घायल हुए।

स्टिफेन कोर्ट, 23 मार्च 2010 (43 मरे): इस भीषण अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई। कई लोग बंद सीढ़ियों में फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धुएं और आग की चपेट में आने से बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। उचित फायर एग्जिट न होने के कारण कई लोग खिड़कियों और छतों पर फंस गए थे, जिनमें से कुछ ने जान बचाने के लिए नीचे छलांग लगा दी थी।

एएमआरआइ अस्पताल, नौ दिसंबर 2011 (93 मरे): अस्पताल के बेसमेंट में ज्वलनशील पदार्थों से आग लगी और जहरीला धुआं तेजी से फैल गया। आइसीयू तथा गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए स्थिति बेहद भयावह हो गई। कई मरीज सोते हुए ही फंस गए। इस हादसे में 93 लोगों की मौत हुई।

सूर्य सेन स्ट्रीट, 27 फरवरी 2013 (20 मरे): मध्य कोलकाता के सियालदह इलाके में स्थित कागज-प्लास्टिक के बाजार सूर्या सेन मार्केट परिसर में तड़के शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। इस बाजार में ही सो रहे लगभग 20 दिहाड़ी मजदूरों की दम घुटने के कारण मौत हो गई थी।

स्ट्रैंड रोड, नौ मार्च 2021 (10 मरे): मध्य कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित पूर्वी रेलवे के मुख्यालय न्यू कोयलाघाट बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें आग बुझाने और रेस्क्यू करने पहुंचे चार दमकलकर्मी, एक पुलिस अधिकारी और रेलवे के कर्मचारी शामिल थे। वे सभी लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपर जा रहे थे और लिफ्ट के अचानक उसी मंजिल पर रुकने से धुएं और आग की चपेट में आ गए।

ऋतुराज होटल अग्निकांड, 29 अप्रैल 2025 (15 मरे): कोलकाता के बड़ाबाजार के घने फल पट्टी इलाके में स्थित छह मंजिला 'होटल ऋतुराज' की पहली मंजिल पर रात को आग लग गई। जहरीला धुआं सीढ़ियों और कमरों में फैलने के कारण 15 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हुए।

आनंदपुर गोदाम अग्निकांड, 26 जनवरी 2026 (18 मरे): पूर्वी कोलकाता के आनंदपुर (नाजिराबाद) इलाके में स्थित एक फूड (मोमो) और डेकोरेटर के साझा गोदाम काम्प्लेक्स में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री और गोदाम परिसर में अग्निशमन विभाग का कोई वैध प्रमाणपत्र नहीं था। अंदर सो रहे 18 मजदूरों की झुलसने और दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई थी।