कोलकाता में ‘सोने का खेल’, कारीगरों ने उड़ाया साढ़े तीन करोड़ का सोना

जागरण संवाददाता, कोलकाता। महानगर के गिरीश पार्क इलाके में एक नामी आभूषण वर्कशाप से साढ़े तीन करोड़ रुपये मूल्य का सोना गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

घटना के बाद दुकान मालिकों ने गिरीश पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फरार दो कारीगरों की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट स्थित इस वर्कशाप में साल 2022 के दिसंबर में हराधन दे और शुभंकर सामंत नामक दो कारीगर काम के सिलसिले में जुड़े थे। उन्होंने कम लागत में बेहतर डिजाइन के गहने तैयार करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद दुकान प्रबंधन ने उन्हें नियमित रूप से सोना और कीमती पत्थर देना शुरू किया।

करीब साढ़े तीन साल तक दोनों कारीगरों ने काम करते हुए मालिकों का विश्वास जीत लिया। लेकिन जब तैयार गहनों का वजन अपेक्षा से कम पाया गया तो संदेह गहराया। इसके बाद स्टाक का मिलान करने पर पता चला कि लगभग 2 किलो 282 ग्राम सोना गायब है।