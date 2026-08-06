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    कोलकाता में ‘सोने का खेल’, कारीगरों ने उड़ाया साढ़े तीन करोड़ का सोना

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 10:42 PM (IST)

    कोलकाता के गिरीश पार्क स्थित एक आभूषण वर्कशॉप से साढ़े तीन करोड़ रुपये मूल्य का सोना गायब हो गया है। पुलिस दो फरार कारीगरों, हराधन दे और शुभंकर सामंत ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. गिरीश पार्क वर्कशॉप से साढ़े तीन करोड़ का सोना गायब।

    2. दो कारीगरों, हराधन दे और शुभंकर सामंत पर आरोप।

    3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, कारीगरों की तलाश।

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। महानगर के गिरीश पार्क इलाके में एक नामी आभूषण वर्कशाप से साढ़े तीन करोड़ रुपये मूल्य का सोना गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

    घटना के बाद दुकान मालिकों ने गिरीश पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फरार दो कारीगरों की तलाश जारी है।

    पुलिस के मुताबिक, कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट स्थित इस वर्कशाप में साल 2022 के दिसंबर में हराधन दे और शुभंकर सामंत नामक दो कारीगर काम के सिलसिले में जुड़े थे। उन्होंने कम लागत में बेहतर डिजाइन के गहने तैयार करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद दुकान प्रबंधन ने उन्हें नियमित रूप से सोना और कीमती पत्थर देना शुरू किया।

    करीब साढ़े तीन साल तक दोनों कारीगरों ने काम करते हुए मालिकों का विश्वास जीत लिया। लेकिन जब तैयार गहनों का वजन अपेक्षा से कम पाया गया तो संदेह गहराया। इसके बाद स्टाक का मिलान करने पर पता चला कि लगभग 2 किलो 282 ग्राम सोना गायब है।

    दुकान मालिकों ने आरोपितों से संपर्क किया तो पहले उन्होंने आरोप से इन्कार किया, बाद में सोना अपने पास होने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बाद से दोनों लापता हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की गहन जांच जारी है।