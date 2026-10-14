बंगाल में निकाय चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका, कांग्रेस में शामिल हुईं दो पूर्व पार्षद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में आगामी निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने कोलकाता में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बुधवार को ममता तृणमूल की दो पूर्व पार्षद फरजाना चौधरी और संचिता मंडल कांग्रेस में शामिल हो गईं।

मध्य कोलकाता के हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वॉयर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने दोनों को पार्टी का झंडा थमाया। इस मौके पर मध्य कोलकाता जिला कांग्रेस अध्यक्ष मानस सरकार समेत अन्य नेता मौजूद थे। फरजाना चौधरी कोलकाता नगर निगम के पुराने वार्ड 64 की पार्षद रही हैं, जबकि संचिता मंडल वार्ड 51 की पार्षद और बोरो चेयरमैन रह चुकी हैं। दोनों का मध्य कोलकाता के साथ सियालदह से बालीगंज तक के इलाकों में जनाधार बताया जाता है।