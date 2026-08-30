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बंगाल के दुर्गापूजा पंडालों में गूंजेगा राष्ट्रवाद, देशभक्ति व राष्ट्रीय चेतना बना प्रमुख थीम

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:17 PM (IST)

बंगाल की दुर्गापूजा में इस बार राष्ट्रवाद प्रमुख थीम के रूप में उभर रहा है, जिसमें कई समितियां देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विषयों पर पंडाल बना रही हैं।

बंगाल के दुर्गापूजा (File Photo)

बंगाल के दुर्गापूजा (File Photo)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की दुर्गापूजा में इस बार राष्ट्रवाद प्रमुख थीम के रूप में उभर रहा है। कोलकाता की कई प्रमुख दुर्गापूजा समितियां देशभक्ति व राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विषयों पर अपने पंडाल तैयार कर रही हैं। संतोष मित्र स्क्वायर पूजा कमेटी ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे अपना थीम बनाया है।

कमेटी की अपने पंडाल के जरिए वंदे मातरम् की साहित्यिक रचना से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसके राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक की यात्रा को दिखाने की योजना है। गौरीबेड़िया सार्वजनीन का इस बार का थीम ‘बंकिम’ है।

कलाकार मधुरिमा भट्टाचार्य ने दी जानकारी

कलाकार मधुरिमा भट्टाचार्य ने बताया कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके रचयिता बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए यह विषय चुना गया है। पंडाल के माध्यम से ‘वंदे मातरम्’ के पीछे छिपे लंबे संघर्ष की कहानी को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। 

जानबाजार इलाके की तालतल्ला सार्वजनीन ने अपने थीम का नाम ही ‘वंदे मातरम्’ रखा है। कलाकार अमित और अरिंदम राष्ट्रगीत की गाथा को पंडाल की सज्जा में प्रस्तुत करेंगे। मालूम हो कि बंगाल की दुर्गापूजा का संबंध अलग-अलग दौर में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और राजनीतिक चेतना से भी रहा है।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय देवी दुर्गा की आराधना को शक्ति और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा गया।  1940 में प्रेसिडेंसी जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुर्गापूजा शुरू कराई थी। जेल के भीतर आयोजित यह पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक शासन के बीच मानसिक प्रतिरोध और सामूहिक शक्ति का प्रतीक भी मानी गई।