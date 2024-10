Kolkata News: कोलकाता में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डॉक्टरों के संयुक्त मंच का विरोध कार्निवल, सुवेंदु ने किया जुलूस का नेतृत्व

न्यायाधीश ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। कार्निवल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा धारा 163 लागू करने का नोटिस असंगत है। न्यायाधीश ने राज्य प्रशासन से पूछा कि क्या वह इस द्रोह कार्निवल के विरोध में है या इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है।

#WATCH | RG Kar rape-murder case | The carnival of the Joint Platform Doctors Forum held at Rani Rashmoni Road in Kolkata, West Bengal.

The vacation bench of Calcutta High Court Justice Ravi Krishan Kapur allowed the carnival today. pic.twitter.com/0DhRpsbOqO— ANI (@ANI) October 15, 2024