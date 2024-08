Kolkata Doctor Case: RG कर अस्पताल में CISF की तैनाती, DIG प्रताप सिंह ने संभाली कमान

सीआइएसएफ के डीआइजी के प्रताप सिंह ने कोलकाता पुलिस के अघिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरजी कर अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की विभिन्न बिंदुओं पर अस्पताल प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

Ministry of Home Affairs (MHA) writes to the West Bengal Chief Secretary over CISF deployment at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata, where the rape and murder of a woman trainee doctor happened.