Kolkata Doctor Case: पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, भाजपा विधायकों ने विधानसभा में दिया धरना, बोले- इस्तीफा दें ममता बनर्जी

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नंदीग्राम से भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि विपक्ष के नेता और बंगाल के नागरिक के तौर पर उनकी केवल एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री को अब तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। सुवेंदु ने इस दौरान यह भी दोहराया कि ममता बनर्जी इस राज्य में होने वालीं समस्त नारकीय व बर्बर घटनाओं की क्वीन पिन हैं। बता दें कि एक दिन पहले भी सुवेंदु ने ममता के इस्तीफे की मांग की थी।

Today our BJP MLAs rendered a strong protest outside the West Bengal Legislative Assembly against the RG Kar incident & also demanded for the resignation of Chief Minister Mamata Banerjee. pic.twitter.com/iEUVDccxLN