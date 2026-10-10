बंगाल: सवारी बनकर बुक करते थे कैब, फिर लूट के बाद कर देते थे चालकों की हत्या; 3 आरोपी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । कोलकाता के एंटाली और हुगली के डानकुनी में दो कैब चालकों की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों वारदातों में एक जैसा तरीका सामने आने के बाद जांच में लूटपाट के लिए हत्याएं करने वाले गिरोह की भूमिका का पता चला।

कोलकाता पुलिस और चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन के सुरागों के आधार पर आरोपितों की पहचान की। बाद में हुगली की डानकुनी थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों के नाम शेख आरियान, शेख मनीरुल और शेख सहादत हैं। इनमें एक उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम और दो सोदपुर के निवासी हैं। आरोप है कि तीनों उत्तर कोलकाता के उपनगरीय इलाकों में लूटपाट करने वाले गिरोह के रूप में सक्रिय थे।

वे यात्री बनकर कैब बुक करते और सुनसान जगह पर चालकों को निशाना बनाते थे। इसके बाद मोबाइल फोन, सोने के गहने और नकदी लूट लेते थे। कल्याणी एक्सप्रेसवे के पास वारदात गत छहअक्टूबर को डानकुनी के भादुआ इलाके में रामजी कोईरी का शव मिला था। वह बिराटी के कैब चालक थे। उनका वाहन बाद में मल्लिकबाजार के पास बरामद हुआ। अगले दिन सुबह पूर्वी कोलकाता के एंटाली में मध्यमग्राम निवासी कैब चालक भगवान प्रसाद गुप्ता का शव मिला।