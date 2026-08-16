जमीन कब्जा मामले में गिरफ्तार जय कामदार की बड़ी मुश्किलें, अब धोखाधड़ी का लगा आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अवैध जमीन कब्जा मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी और रियल एस्टेट प्रमोटर जय कामदार के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है।

इस बार जय कामदार और उसके भाई तुषार कामदार पर कारोबार में हिस्सेदार बनाने का भरोसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। दोनों भाइयों और उनकी कंपनी सन कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है और जांच शुरू कर दी गई है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि किसी संपत्ति का सौदा कराने पर उसे कुल मुनाफे का 25 प्रतिशत देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद उसने नेपाल भट्टाचार्य स्ट्रीट स्थित महंगी जमीन पर आवासीय परियोजना के लिए व्यवस्था की। इस संबंध में लिखित समझौता हुआ और जमीन पर निर्माण कार्य भी पूरा कराया गया।

आरोप है कि काम पूरा होने के बाद जय कामदार और तुषार कामदार समझौते की शर्तों से मुकर गए और शिकायतकर्ता को मामूली रकम देकर अलग करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता का दावा है कि जय कामदार और तुषार कामदार ने कथित धोखाधड़ी और विश्वासघात के जरिए संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस समझौते, निर्माण कार्य और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। यह शिकायत ऐसे समय सामने आई है, जब जय कामदार ने एक दिन पहले ही जमीन कब्जे के मामले की जांच कर रहे ईडी के समक्ष सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है। उसके वकील ने कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में भी इस संबंध में औपचारिक आवेदन दिया है।

सरकारी गवाह बनने के जय कामदार के अनुरोध पर अभी फैसला नहीं हुआ है। विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को 25 अगस्त तक इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय बताने का समय दिया है। जमीन कब्जा नेटवर्क में तीन आरोपित जय कामदार के खिलाफ चल रहा ईडी का मामला कथित जमीन कब्जा नेटवर्क से जुड़ा है। जांच में जमीन माफिया के कथित सरगना बिश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू और कोलकाता पुलिस के पूर्व उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास का नाम भी सामने आया है।