कोलकाता के बड़ाबाजार में 1.30 करोड़ की लूट, हथियार की नोक पर तीन बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता के सबसे व्यस्त और पूर्वी भारत का व्यापारिक दिल कहे जाने वाले बड़ाबाजार के पोस्ता थाना क्षेत्र में बुधवार को कथित तौर पर दुस्साहसिक डकैती की घटना सामने आई।

स्थानीय सूत्र के अनुसार, पोस्ता के 119 नंबर काटन स्ट्रीट स्थित गुजरात की एक वाणिज्यिक कंपनी के कार्यालय में शाम में तीन हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 1.30 करोड़ रुपये नकदी लूटकर चंपत हो गए। इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही पोस्ता थाने की पुलिस के साथ-साथ कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार की एंटी-डकैती टीम और फारेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस की प्रारंभिक जांच और सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि डकैतों ने पूरी योजना और रेकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया।

बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध बदमाश पहले दिन में दोपहर करीब दो बजे कॉटन स्ट्रीट पहुंचे थे और कंपनी के इर्द-गिर्द रेकी की थी। इसके बाद शाम करीब पांच बजे वे हथियारों से लैस होकर पहुंचे। कर्मचारियों द्वारा दरवाजा खोलते ही तीनों अंदर घुसे, तमंचा दिखाकर स्टाफ को कोने में खड़ा कर दिया और अलमारी में रखे नकदी करीब 1.30 करोड़ रुपये बैग में भरकर फरार हो गए।

वारदात की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डकैत लूट की रकम समेटने के बाद अपने हथियार मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने हथियारों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये असली हैं या नकली। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पर पता चला है कि आरोपित काटन स्ट्रीट से निकलकर ब्रेबोर्न रोड की तरफ भागे हैं।

लालबाजार की टीम पूरे रूट की मैपिंग कर आरोपितों की तलाश में जुटी है। बड़ाबाजार जैसे व्यस्त क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है।



जिस गुजराती कंपनी में यह वारदात हुई, उसमें इतनी भारी मात्रा में नकदी रखे होने की सटीक जानकारी अपराधियों तक कैसे पहुंची, इसे लेकर पुलिस को किसी अंदरूनी सूत्र की संलिप्तता का संदेह है।