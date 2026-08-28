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अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने के दौरान हुए हंगामे में तीन लोगों पर FIR, 13 गिरफ्तार

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:55 PM (IST)

अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने के दौरान हुए हंगामे के मामले में तीन एफआईआर दर्ज हुई हैं और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अभिषेक बनर्जी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने पर हंगामा

अभिषेक बनर्जी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने पर हंगामा

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कैमक स्ट्रीट स्थित तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने के दौरान गुरुवार को हुए हंगामे के मामले में तीन एफआइआर दर्ज की गई हैं। मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

शेक्सपियर सरणी थाने में दर्ज एफआइआर में अभिषेक बनर्जी के अलावा डेरेक ओ'ब्रायन, वैश्वानर चट्टोपाध्याय और हुमायूं कबीर समेत अन्य लोगों के नाम हैं। पुलिस और नगर निगम की ओर से सरकारी काम में बाधा डालने तथा कर्मचारियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं।

घटना के एक दिन बाद शुक्रवार को तृणमूल ने बिलबोर्ड हटाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख भी किया। हालांकि अदालत ने मामला दायर करने की अनुमति देते हुए फिलहाल किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

बिलबोर्ड हटते ही कार्यालय पर लगा तृणमूल का बैनर

नगर निगम की टीम गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय के बाहर लगे बड़े बिलबोर्ड को हटाने पहुंची थी। निगम का दावा है कि इसे लगाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।

कार्रवाई के दौरान तृणमूल नेताओं और समर्थकों ने विरोध किया। पुलिस के अनुसार, निगमकर्मियों को काम करने से रोकने के साथ पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्कामुक्की की गई। एक पुलिस अधिकारी का वॉकी-टॉकी छीनने और पुलिसकर्मियों को घायल करने के आरोप भी सामने आए।

नगर निगम के विज्ञापन विभाग के डिप्टी मैनेजर की शिकायत में सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने, धमकी देने तथा निगम के उपकरण ले जाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, पुलिस की शिकायत में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप है।

दो पुलिसकर्मियों को चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा। तीसरी एफआइआर में महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक बल प्रयोग के आरोप भी लगाए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम की जांच वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। दूसरी ओर, ममता खेमे की तृणमूल ने पुलिस और निगम की कार्रवाई को निजी संपत्ति में कथित जबरन हस्तक्षेप बताया है। अभिषेक बनर्जी ने भी कार्रवाई का विरोध करते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही थी।

बिलबोर्ड हटाए जाने के बाद गुरुवार रात उसी स्थान पर तृणमूल के नाम और चुनाव चिह्न वाला नया बैनर लगा दिया गया। अभिषेक ने कहा था कि बैनर जितनी बार हटाया जाएगा, वह उतनी बार लगवाएंगे।

तृणमूल की याचिका पर तत्काल अंतरिम आदेश से हाई कोर्ट का इनकार

शुक्रवार सुबह तृणमूल के अधिवक्ता किशोर दत्त ने न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पार्टी ने बिलबोर्ड दोबारा लगाने और गुरुवार की कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस व नगर निगम अधिकारियों के नाम सामने रखने की मांग की। अदालत ने मामला दायर करने की अनुमति दी, लेकिन तत्काल अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने कहा कि बिलबोर्ड पहले ही हटाया जा चुका है और मामला अभी प्रारंभिक अवस्था में है। सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा। नगर निगम की ओर से कहा गया कि बिलबोर्ड लगाने के लिए नियमानुसार अनुमति और कर भुगतान आवश्यक है।

गौरतलब है कि गुरुवार को बिलबोर्ड हटाने की कार्रवाई के दौरान कार्यालय में पुलिस, निगमकर्मियों और तृणमूल नेताओं के बीच विवाद हुआ था। बाद में पुलिस की मौजूदगी में निगम की टीम ने कार्रवाई पूरी की। इसी घटनाक्रम के आधार पर तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज हुईं और 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई।