कोलकाता: गेस्ट हाउस में युवती से दुष्कर्म के आरोप में सहायक सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता से सटे साल्टलेक के एक गेस्ट हाउस में युवती से दुष्कर्म के आरोप में राज्य पुलिस के सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित का नाम आजमल हक है। वह बीरभूम के नलहाटी थाने में एएसआइ पद पर तैनात है। पीड़िता ने हाल में विधाननगर पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले आरोपित और महिला की पहचान इंटरनेट मीडिया के जरिए हुई थी। जून में दोनों साल्टलेक के एक गेस्ट हाउस में मिले थे। महिला का आरोप है कि वहीं आजमल ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसे कई दिनों तक गेस्ट हाउस में कथित रूप से जबरन रखा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता किसी तरह गेस्ट हाउस से निकलने में सफल रही और उसने विधाननगर पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराई।