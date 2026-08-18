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कोलकाता: गेस्ट हाउस में युवती से दुष्कर्म के आरोप में सहायक सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:20 PM (IST)

कोलकाता के साल्टलेक में एक गेस्ट हाउस में युवती से दुष्कर्म के आरोप में राज्य पुलिस के सहायक सब-इंस्पेक्टर अजमल हक को गिरफ्तार किया गया है।

कोलकाता में सहायक सब-इंस्पेक्टर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

कोलकाता में सहायक सब-इंस्पेक्टर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. कोलकाता में सहायक सब-इंस्पेक्टर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

  2. साल्टलेक के गेस्ट हाउस में युवती से हुई घटना

  3. पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर जांच शुरू की

जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता से सटे साल्टलेक के एक गेस्ट हाउस में युवती से दुष्कर्म के आरोप में राज्य पुलिस के सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित का नाम आजमल हक है। वह बीरभूम के नलहाटी थाने में एएसआइ पद पर तैनात है। पीड़िता ने हाल में विधाननगर पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले आरोपित और महिला की पहचान इंटरनेट मीडिया के जरिए हुई थी। जून में दोनों साल्टलेक के एक गेस्ट हाउस में मिले थे। महिला का आरोप है कि वहीं आजमल ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसे कई दिनों तक गेस्ट हाउस में कथित रूप से जबरन रखा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता किसी तरह गेस्ट हाउस से निकलने में सफल रही और उसने विधाननगर पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और सोमवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित को अदालत में पेश किया।

जांच आगे बढ़ाने के लिए विधाननगर पूर्व थाने की पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और गेस्ट हाउस में हुई घटनाओं से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।