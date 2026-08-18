कोलकाता एयरपोर्ट के ATC भवन में लगी आग, बाल-बाल टला बड़ा हादसा; उड़ान सेवाएं सामान्य
कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एटीसी भवन की दूसरी मंजिल पर मंगलवार तड़के आग लग गई।
HighLights
कोलकाता एयरपोर्ट के एटीसी भवन में लगी आग।
एयरपोर्ट फायर सर्विसेज ने आग पर तुरंत काबू पाया।
उड़ान सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, सभी उड़ानें सामान्य।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) इमारत की दूसरी मंजिल के खुले टेरेस पर अचानक आग लग गई।
सुबह करीब चार बजे भड़की इस आग की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट फायर सर्विसेज ने मोर्चा संभाला और महज कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया।
गनीमत यह रही कि इस घटना से हवाई अड्डे के मुख्य परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा और सभी उड़ान सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहीं। एयरपोर्ट निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आग पूरी तरह से दूसरी मंजिल के खुले क्षेत्र तक ही सीमित थी।
चूंकि एटीसी का मुख्य परिचालन केंद्र आठवीं मंजिल और कुछ हिस्सा तीसरी मंजिल से संचालित होता है, इसलिए नेविगेशन उपकरण और मौसम विभाग (एमईटी) के संवेदनशील ढांचे पूरी तरह सुरक्षित रहे।
घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले एक दमकल वाहन को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट परिसर से ही दो और गाड़ियां राहत कार्य में जुट गईं। लगभग दो घंटे चले कूलिंग आपरेशन के बाद सुबह छह बजे तक स्थिति को पूरी तरह सामान्य कर लिया गया।
प्रारंभिक जांच में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लगाई गई सजावटी स्ट्रिंग लाइटों में शार्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण माना जा रहा है। त्वरित कार्रवाई के कारण किसी बड़े नुकसान या इमारत को खाली कराने की नौबत नहीं आई। फिलहाल दुर्घटना के सटीक कारणों की गहन जांच की जा रही है।