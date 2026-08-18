कोलकाता एयरपोर्ट के ATC भवन में लगी आग, बाल-बाल टला बड़ा हादसा; उड़ान सेवाएं सामान्य

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) इमारत की दूसरी मंजिल के खुले टेरेस पर अचानक आग लग गई।

सुबह करीब चार बजे भड़की इस आग की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट फायर सर्विसेज ने मोर्चा संभाला और महज कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया।

गनीमत यह रही कि इस घटना से हवाई अड्डे के मुख्य परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा और सभी उड़ान सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहीं। एयरपोर्ट निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आग पूरी तरह से दूसरी मंजिल के खुले क्षेत्र तक ही सीमित थी।