भगवा बनाम लाल: 'एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स' में रंगीन सियासत, एक महीने में तीन बार बदला रंग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महानगर की ऐतिहासिक 'एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स' इन दिनों अपनी कलाकृतियों से ज्यादा दीवारों के रंग को लेकर सु्र्खियों में है।

वामपंथी रुझान वाले इस सांस्कृतिक केंद्र में पिछले महज एक महीने के भीतर सुरक्षा कक्ष (सिक्योरिटी रूम) का रंग तीन बार बदला जा चुका है, जो अब तल्ख राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बन गया है।

एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में रंग को लेकर विवाद

विवाद की शुरुआत 12 जुलाई को हुई, जब संस्थान के एक हिस्से को केसरिया रंग में रंग दिया गया। वामपंथी संगठनों और थिएटर कलाकारों ने इसे वैचारिक अतिक्रमण बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।

इसके बाद 11 अगस्त को माकपा नेता बिकास रंजन भट्टाचार्य ने इस पर आपत्ति जताते हुए दीवार को दोबारा सफेद रंगवा दिया। हालांकि, यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। अगले ही दिन 12 अगस्त को भाजपा विधायक और अभिनेता रुद्रनील घोष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए दीवार को फिर से भगवा रंग से पोत दिया।

वाम और भाजपा के बीच राजनीतिक संघर्ष इस घटना के बाद वामदलों का गुस्सा फूट पड़ा। 'अनीक थिएटर ग्रुप' के सचिव अरूप राय समेत कई कलाकारों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य से मिलकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और इसे सांस्कृतिक संस्थाओं के राजनीतिकरण की कोशिश करार दिया।