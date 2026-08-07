बंगाल में 11 प्राइवेट ब्लड बैंकों पर रक्तदान शिविर लगाने की रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा मामला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रक्त संग्रह और वितरण में अनियमितता के आरोप में बंगाल के 11 निजी ब्लड बैंकों को बाहर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाकर रक्त संग्रह करने से रोक दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग का यह निर्देश एक अगस्त से प्रभावी है। इसे चुनौती देते हुए इनमें से एक निजी ब्लड बैंक के प्रबंधन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग की ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, विभिन्न निजी ब्लड बैंकों में अचानक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को कई अनियमितताएं मिली थीं।

इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने तक संबंधित 11 ब्लड बैंकों के बाहर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर रोक जारी रहेगी।

अधिक रक्त संग्रह से दूसरे राज्यों में बिक्री तक आरोप

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक मात्रा में रक्त संग्रह करने, रक्तदान शिविरों में नियमों का पालन नहीं करने तथा बिना अनुमति लाल रक्तकणिकाओं और प्लाज्मा को दूसरे राज्यों में बेचने जैसे आरोपों की जांच चल रही है।