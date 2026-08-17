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कोलकाता में 27-28 अगस्त को होगा 'अपनी टेरिटोरियल आर्मी को जानें' सेमिनार, आम नागरिक भी हो सकेंगे शामिल

By Jagran News Edited By: Naveen Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 01:54 PM (IST)

कोलकाता में 27-28 अगस्त को अपनी प्रादेशिक सेना को जानें सेमिनार आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों और टेरिटोरियल आर्मी के बीच जुड़ाव मजबूत करना है।

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जागरण संवाददाता, कोलकाता। नागरिकों और टेरिटोरियल आर्मी के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से कोलकाता में 27 और 28 अगस्त को दो दिवसीय ‘अपनी प्रादेशिक सेना को जानें’ सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। न्यू अलीपुर स्थित धनधान्य ऑडिटोरियम में होने वाले इस आयोजन में छात्रों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत, स्टार्टअप, उद्यमियों, पर्यावरणविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी।

कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय की ओर सोमवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार, दो दिवसीय इस सेमिनार में प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) की राष्ट्र निर्माण में बढ़ती भूमिका और नागरिक-सैनिकों की विशिष्ट अवधारणा को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा।

दो दिवसीय कार्यक्रम में सेना-उद्योग साझेदारी, अगली पीढ़ी की तकनीक और नव उद्यम, सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा जन-जागरूकता एवं युवा सहभागिता जैसे पांच प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय उद्योग और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने तथा स्वदेशी क्षमता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

कार्यक्रम में आधुनिक सैन्य जरूरतों के अनुरूप उभरती तकनीकों, अनुसंधान और उद्यमशील समाधानों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नागरिक-सैन्य सहयोग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा होगी।

आयोजन में आम नागरिक भी शामिल हो सकेंगे। हालांकि प्रवेश स्थल की क्षमता और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अधीन रहेगा। प्रादेशिक सेना की पारिस्थितिकी कार्यबल इकाइयों की ओर से वनीकरण, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

सीमा से तकनीक तक राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर होगी चर्चा

27 अगस्त को सेमिनार के पहले दिन प्रादेशिक सेना की युद्धक्षेत्र से आगे राष्ट्र निर्माण में विकसित होती भूमिका पर सत्र आयोजित होगा। ‘बहुआयामी सुदृढ़ता की ओर-सीमा से तकनीक तक’ विषय पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्रादेशिक सेना, सांस्कृतिक, जातीय और उद्योग से जुड़े स्टाल लगाए जाएंगे। ‘अपनी प्रादेशिक सेना को जानें’ फिल्म का प्रदर्शन, समझौता ज्ञापन और समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर तथा प्रेरणादायक संध्या कार्यक्रम भी आयोजित होगा।

दूसरे दिन पारिस्थितिकी संरक्षण एवं स्थिरता, प्रादेशिक सेना का भविष्य, नवाचार एवं भर्ती तथा सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में नागरिक विशेषज्ञता के इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर एवीएसएम, वीएसएम ‘प्रादेशिक सेना के भविष्य की परिकल्पना’ विषय पर मुख्य संबोधन देंगे। ‘पारिस्थितिकी संरक्षण एवं स्थिरता’ तथा ‘सैन्य क्षमताओं में नागरिक विशेषज्ञता: भारत की राष्ट्रीय प्रतिभा का उपयोग’ विषयों पर परिचर्चा भी होगी।

आयोजकों के अनुसार, ‘अपनी प्रादेशिक सेना को जानें’ का उद्देश्य सशस्त्र बलों और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना है। इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि अलग-अलग पेशे से जुड़े नागरिक भी अपने कौशल और विशेषज्ञता के माध्यम से राष्ट्र सेवा में योगदान दे सकते हैं।