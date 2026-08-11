खुदीराम बोस के पैतृक घर का होगा कायाकल्प, पांच करोड़ से शुरू होगा विकास कार्य
वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जन्मस्थली और पैतृक घर का 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि से व्यापक विकास किया जाएगा। ...और पढ़ें
HighLights
खुदीराम बोस के पैतृक घर का 5 करोड़ से विकास।
संग्रहालय, गैलरी और शोधकर्ताओं के लिए गेस्टहाउस बनेगा।
मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जन्मस्थली मोहबनी और पैतृक घर के आसपास के क्षेत्र का व्यापक विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर में जनसभा में इसकी घोषणा करते हुए प्रारंभिक चरण में पांच करोड़ रुपये जारी करने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर खुदीराम बोस के जर्जर पैतृक घर की स्थिति पर चिंता जताई थी। शाह ने घर के तत्काल संरक्षण और बड़े स्तर पर विकास की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोहबनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी से परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त की गई है।
योजना के तहत खुदीराम बोस के पैतृक घर का मूल स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व बरकरार रखते हुए उसका संरक्षण किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संग्रहालय और विशेष गैलरी बनाई जाएगी। परिसर में उनके जीवन और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए लेजर एवं लाइट शो की व्यवस्था होगी।
देशभर से आने वाले इतिहास शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए गेस्टहाउस भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बंगाल के स्कूल और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में खुदीराम बोस पर विस्तृत चैप्टर शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 'नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद' नारा लगाने वाले नागरिकों पर दर्ज किए गए सभी झूठे और उत्पीड़नात्मक मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं।
खराब मौसम के कारण शुभेंदु के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग
खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर को मंगलवार को कोलाघाट में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट के समीप बलाका मंच के फुटबाल मैदान में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर की यात्रा पूरी की।