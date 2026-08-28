'ज्योति बसु का पार्थिव शरीर मेडिकल साइंस के काम नहीं आया', पूर्व सीएम की मौत के 16 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर विवाद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। 'मौत हो जाने के बाद कृपया अपने शरीर का दान करने जैसा कदम न उठाएं, क्योंकि यह चिकित्सा विज्ञान के किसी काम नहीं आता'। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के निधन के पूरे 16 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ शारद्वत मुखर्जी के इस अप्रत्याशित बयान ने राजनीतिक और चिकित्सीय गलियारों में नया विवाद पैदा कर दिया है।

एक तरफ जहां देहदान को महादान माना जाता है, वहीं एक वरिष्ठ मंत्री का यह दावा कि देश के दिग्गज राजनेता का दान किया गया शरीर भी मेडिकल साइंस के काम नहीं आया, इसने गंभीर बहस छेड़ दी है। 'लाइव डोनेशन' और सामान्य देहदान का अंतर एक अस्पताल में नेत्रदान जागरूकता से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं बेहद सम्मान के साथ यह बात कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने जो अपना शरीर दान किया था, वह मेडिकल साइंस की पढ़ाई या रिसर्च में व्यावहारिक रूप से कोई काम नहीं आ सका।

यह शरीर तब उपयोगी साबित होता जब उन्होंने 'लाइव डोनेशन' किया होता। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद चिकित्सा जगत में 'लाइव डोनेशन' यानी जीवंत अंगदान को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब किसी मरणसन्न (क्रिटिकल) व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं तक आक्सीजन का प्रवाह पूरी तरह रुक जाता है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसे वेंटिलेटर के सहारे केवल हृदय की धड़कन चालू रखकर 'ब्रेन डेड' घोषित किया जाता है।

इस नाजुक स्थिति में मरीज के शरीर से किडनी, लिवर और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित निकालकर जरूरतमंदों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एनाटॉमी विभाग तक सीमित रह जाता है सामान्य दान इसके विपरीत, जब किसी व्यक्ति की श्वास और रक्त संचार पूरी तरह थम जाते हैं, तो उसे 'क्लिनिकल डेथ' कहा जाता है। इस अवस्था के बाद किसी भी अंग का प्रतिस्थापन (ट्रांसप्लांट) किया जाना तकनीकी रूप से असंभव होता है।

इस प्रकार की मृत्यु के बाद जो शरीर दान किए जाते हैं, वे मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेजों के एनाटॉमी (शरीर रचना विज्ञान) विभाग में उपयोग किए जाते हैं, जहां मेडिकल छात्र मानव शरीर की आंतरिक संरचना और अंगों की बनावट को समझने के लिए शवों की चीरफाड़ करते हैं।