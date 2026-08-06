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    बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन, पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग बने अध्यक्ष

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 06:28 PM (IST)

    बंगाल सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग' का पुनर्गठन किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न् ...और पढ़ें

    कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग।

    कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग।

    HighLights

    1. पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया गया।

    2. न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

    3. दो पूर्व आईएएस अधिकारी सदस्य, कंचन चौधरी सचिव।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग' का पुनर्गठन कर दिया है।

    सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत आयोग की नई कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस पुनर्गठन के जरिए आयोग को प्रशासनिक व न्यायिक अनुभव से समृद्ध एक बेहद मजबूत और प्रभावी टीम प्रदान की गई है, जिससे राज्य में पिछड़ों के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

    नवगठित आयोग की कमान कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग को सौंपी गई है, जिन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बाग का न्यायिक अनुभव आयोग की निष्पक्षता और न्यायसंगत निर्णयों को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

    इनके अलावा, शासन-प्रशासन की गहरी समझ रखने वाले दो पूर्व वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों, नवीन प्रकाश और रोशनी सेन को आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है।

    कंचन चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी

    वहीं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी कंचन चौधरी को आयोग के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार के इस कदम से आयोग की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता एवं तत्परता आने की संभावना है।