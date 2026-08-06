बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन, पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग बने अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग' का पुनर्गठन कर दिया है।

सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत आयोग की नई कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस पुनर्गठन के जरिए आयोग को प्रशासनिक व न्यायिक अनुभव से समृद्ध एक बेहद मजबूत और प्रभावी टीम प्रदान की गई है, जिससे राज्य में पिछड़ों के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

नवगठित आयोग की कमान कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग को सौंपी गई है, जिन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बाग का न्यायिक अनुभव आयोग की निष्पक्षता और न्यायसंगत निर्णयों को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।