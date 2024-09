Kolkata Doctor Case: कोलकाता के बोबाजार में धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर, दुष्कर्म और हत्याकांड में न्याय की मांग

यह भी पढ़ें: अब बंगाल के वीरभूम में नर्स के साथ छेड़छाड़, स्ट्रेचर पर लेटे-लेटे मरीज ने की गंदी हरकत

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Junior Doctors continue to sit at the protest site in the Lalbazar area. They have been demanding justice for woman doctor who was misdeed and murdered at RG Kar Medical College and Hospital pic.twitter.com/NVUrnANdku— ANI (@ANI) September 3, 2024