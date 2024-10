'जो सत्ता में बैठे हैं, उनके मन में...', बंगाल में ममता सरकार पर बरसे जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा, 'मां दुर्गा करुणा और शक्ति की प्रतीक हैं, लेकिन जब मैं बंगाल आता हूं और यहां महिलाओं के साथ हो रही क्रूरता देखता हूं तो मैं मां दुर्गा से विशेष प्रार्थना करता हूं कि यहां जो सत्ता में बैठे हैं उनके मन में करुणा आए और हम यहां हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सकें।' उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति 'धमकी संस्कृति' बन गई है। गुंडागर्दी और कट मनी संस्कृति टीएमसी का पर्याय बन गई है। जनता हकीकत जानती है और मुझे पूरा भरोसा है कि वे टीएमसी को कड़ा सबक सिखाएंगे।

The 'Trinamool culture' has become a 'threat culture'.



This party's descent into thuggery, extortion, hooliganism, goondaism, and 'cut money culture' has betrayed people's trust.



So, people will surely teach them a lesson!



- Shri @JPNadda



October 10, 2024