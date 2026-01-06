जंगल में घेरकर लूट: झाड़ग्राम के जामबनी में बदमाशों ने दिनदहाड़े पीएनबी एजेंट से 3.58 लाख नकदी छीनी

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के जामबनी प्रखंड में मंगलवार को हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटपाट की। इससे इलाके में दहशत का माहौल है।





बहिरग्राम के जंगल क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एक कस्टमर सर्विस प्वाइंट (सीएसपी) एजेंट से 3.58 लाख रुपये लूट लिए। घटना के बाद से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, पीएनबी के सीएसपी एजेंट सुब्रत सिंह जामबनी स्थित बैंक शाखा से ग्राहकों में वितरण के लिए नकदी लेकर जुटिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब वह बहिरग्राम के सुनसान जंगल क्षेत्र से गुजर रहे थे, पहले से घात लगाए हथियारबंद बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया।

इसके बाद बदमाशों ने सिर पर बंदूक तानकर नकदी लूट ली। विरोध करने पर सुब्रत सिंह और बदमाशों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

सुब्रत सिंह ने साहस दिखाते हुए हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने लात-घूंसे से हमला कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया।

सुनसान जंगल क्षेत्र होने के कारण उनकी चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद बदमाशों ने बंदूक की बट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इसके बाद बदमाश बैग में रखी 3.58 लाख रुपये की नकदी लूटकर जंगल की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जामबनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

घायल एजेंट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज कराया। पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।