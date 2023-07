WB News: जैन समुदाय ने अरिहा की स्वदेश वापसी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जर्मन दूतावास के बाहर जताया विरोध

पश्चिम बंगाल, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के जैन समुदाय के लोगों ने अरिहा शाह को जर्मनी से भारत वापस लाने की मांग को लेकर कोलकाता में जर्मन वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दो साल की अरिहा 21 महीने से अधिक समय से जर्मनी में फोस्टर केयर में रह रही है।

जर्मन अधिकारियों ने अरिहा के माता-पिता धारा और भावेश शाह पर बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। 23 सितंबर 2021 से अरिहा फोस्टर केयर में रह रही है।

#WATCH | West Bengal: People belonging to the Jain community protest outside the German Consulate in Kolkata demanding the repatriation of Ariha Shah from Germany to India.

The two-year-old Ariha has been living in foster care in Germany for over 21 months. pic.twitter.com/JdD1RMRCyk