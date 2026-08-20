जादवपुर यूनिवर्सिटी में ABVP-लेफ्ट के छात्रों में हिंसक झड़प, कई घायल; कैंपस में आगजनी

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी (JU) कैंपस में गुरुवार तड़के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कैंपस में बाहरी लोगों को लाने का आरोप लगाया।

दोनों गुटों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हो गए और उनमें से कुछ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। किस बात को लेकर शुरू हुआ विवाद? यूनिवर्सिटी के एक सूत्र ने बताया कि यह टकराव बुधवार को फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन (FETSU) की आम बैठक को लेकर शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासनिक भवन (अरविंदो भवन) पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार तड़के कैंपस में कुछ जगहों पर आग भी लगाई गई। छात्रों के सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो रहे वीडियो में कई लोगों को नारे लगाते और यूनिवर्सिटी की बंद इमारतों में घुसने की कोशिश करते हुए देखा गया।

क्या आरोप लगा रहे छात्र संगठन? दोनों गुटों ने यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों की मौजूदगी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। एक तरफ जहां RSS से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आरोप लगाया कि SFI और DSO-DSF सहित लेफ्ट छात्र संगठनों के सदस्यों ने FETSU बैठक की आड़ में टकराव शुरू किया।

वहीं, लेफ्ट-झुकाव वाले समूहों ने ABVP पर कैंपस में बाहरी लोगों को लाने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। हमले में यूनिवर्सिटी के बाहर के कई लोग ABVP पदाधिकारी शुभब्रत अधिकारी ने आरोप लगाया कि हमले में यूनिवर्सिटी के बाहर के कई लोग शामिल थे और FIR दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के सदस्य विरोध में जादवपुर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे।

वहीं, लेफ्ट छात्र समूहों ने इस आरोप को खारिज कर दिया और ABVP पर यूनिवर्सिटी की जगहों में घुसने और उन पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। DSO नेताओं ने आरोप लगाया कि टकराव के दौरान झंडे नीचे गिरा दिए गए और आग लगाई गई।