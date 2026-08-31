पश्चिम बंगाल: जादवपुर विश्वविद्यालय में दीवारों पर लिखे देश विरोधी नारों पर पोता गया रंग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की आपत्ति के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय में दीवार पर विवादित लेखन और ग्राफिटी मिटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

विश्वविद्यालय परिसर में कई जगहों पर लिखे गए आपत्तिजनक और देशविरोधी नारों के ऊपर रातोंरात सफेद रंग पोत दिया गया। एबीवीपी ने दावा किया है कि यह कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से की गई है।

गत सप्ताह जादवपुर के आठबी में 10 हजार कंठों से ‘वंदे मातरम्’ गायन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु भी शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में लिखे देशविरोधी और आपत्तिजनक नारों पर टिप्पणी करते हुए आवश्यक कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद ही दीवार लेखन मिटाने की प्रक्रिया शुरू होने का दावा किया जा रहा है।