Bengal: तृणमूल नेत्री सायोनी का दावा; पंचायत चुनाव के नतीजों से साफ, बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ

युवा तृणमूल कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने चुनाव से पहले बाहर से लोगों को लाकर सोचा था कि जनता का मन मोह लेगी लेकिन पंचायत चुनाव से साफ हो गया है कि जनता किसके साथ है। उन्होंने कहा कि वे मणिपुर अथवा उत्तर प्रदेश नहीं जाते सिर्फ बंगाल आते हैं।

युवा तृणमूल कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। युवा तृणमूल कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष ने कहा कि बंगाल के लोगों ने पंचायत चुनाव के नतीजों के माध्यम से बता दिया है कि वे मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ हैं। 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली तृणमूल की शहीद दिवस रैली के सभामंच की शुक्रवार को हुई खूंटी पूजा के अवसर पर मीडिया से बातचीत में सायोनी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नवज्वार अभियान में बाधा देने की कोशिश की गई। ये सब करके न तो कभी तृणमूल को रोका जा सका है और न ही रोका जा सकेगा। किसके साथ है जनता? सायोनी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने चुनाव से पहले बाहर से लोगों को लाकर सोचा था कि जनता का मन मोह लेगी, लेकिन पंचायत चुनाव से साफ हो गया है कि जनता किसके साथ है। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच करने बंगाल आई भाजपा के तथ्यान्वेषी दल पर निशाना साधते हुए तृणमूल नेत्री ने कहा, वे मणिपुर अथवा उत्तर प्रदेश नहीं जाते, सिर्फ बंगाल आते हैं। मैं उन्हें यहां किराए पर एक घर लेने के लिए कहूंगी। 'दबाव में हैं जांच एजेंसियां' गौरतलब है कि सायोनी से गत 30 जून को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में मैराथन पूछताछ की थी। उसके बाद उन्हें पांच जुलाई को फिर तलब किया गया था, लेकिन पंचायत चुनाव के प्रचार में व्यस्तता का हवाला देकर वे उस दिन नहीं गईं, हालांकि अपने अधिवक्ता के हाथों से ईडी की ओर से मांगे गए कागजात भिजवाए थे। सायोनी ने दावा किया कि जांच एजेंसियां भी काफी दबाव में हैं। तलब करना उनके अधिकार में है।

Edited By: Anurag Gupta