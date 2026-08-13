बंगाल से गिरफ्तार ISI एजेंट से पूछताछ में छह और पाकिस्तानी एजेंटों के नाम आए सामने
बंगाल से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआई एजेंट राना रऊफ खालिद से पूछताछ में उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो,, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना से मंगलवार रात गिरफ्तार संदिग्ध आइएसआइ एजेंट राना रऊफ खालिद से पूछताछ में उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। राना की नोटबुक में नेपाल के पांच और बांग्लादेश के एक संदिग्ध आइएसआइ एजेंट के नाम दर्ज मिले हैं। इनमें काशिफ, हनीफ चौधरी, सोहेल, जेडी और हारुन सफदार के अलावा बांग्लादेश के पावेल का नाम शामिल है।
संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान में शामिल
जांच में सामने आया है कि राना इन संपर्कों के जरिये संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान में शामिल था।आरोप है कि वह बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सेना की छावनियों, सीमा पर बीएसएफ की चौकियों, रेलवे स्टेशनों और रेल लाइनों की तस्वीरें, वीडियो व नक्शे भेजता था।
इस काम में कोलकाता के तपसिया से गिरफ्तार मोहम्मद इजाज के अलावा पूर्वी कोलकाता के दो अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, नेपाल में अपने संपर्कों के साक्ष्य मिटाने के लिए राना ने मोबाइल तोड़ दिया था। उसने दो सिम कार्ड नष्ट नहीं किए। एसटीएफ ने दोनों सिम बरामद कर लिए हैं, जिनसे जांच को महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है।
फोर्ट विलियम के नक्शे और तस्वीरें भी जांच के घेरे में
एसटीएफ अब राना और उसके सहयोगी मोहम्मद इजाज के पास से मिले डिजिटल और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।
दोनों के मोबाइल से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से जुड़े फोन नंबर और चैट मिलने की बात सामने आई है। जांच में फोर्ट विलियम का नक्शा और तस्वीरें मिलने की बात भी सामने आई है।पूछताछ में राना ने बताया कि काठमांडू में एजेंटों से मुलाकात के बाद वह बांग्लादेश जाने वाला था।
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जांच में यह भी सामने आया है कि राना ने भारतीय पहचान हासिल करने के लिए मोहम्मद इजाज के पिता का नाम अपने फर्जी दस्तावेज में इस्तेमाल किया था। उसके आधार, पैन और वोटर कार्ड में इजाज के पिता को ही उसका पिता बताया गया है।