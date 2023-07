पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की वारदात, विरोध करने पर युवक को भी नहीं छोड़ा

पीड़ित पक्ष के आरोप हैं कि रविवार दोपहर को दबंगों ने महिला के कपड़े उतार दिए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है जबकि इस संबंध में तृणमूल ब्लाक नेता माहे आलम का दावा है कि यह घटना पूरी तरह से पारिवारिक है और इससे पार्टी का कुछ लेना-देना नहीं है।

मुर्शिदाबाद में महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की वारदात

