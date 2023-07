बहुभात में महज पांच लोग अधिक आने पर दुल्हन पक्ष वालों की जमकर पिटाई, कई अस्पताल में भर्ती

सिर्फ पांच अतिरिक्त मेहमानों को देखकर दूल्हा आगबबूला हो गया और दुल्हन पक्ष की ओर से आए लोगों की पिटाई कर दी गई। कई लोगों को घायल अवस्था में सूरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर दुबराजपुर थाने की पुलिस ने लड़की के भाई की शिकायत के आधार पर दूल्हे समेत वर पक्ष के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर में बहुभात में महज पांच लोग अधिक आने पर दुल्हन पक्ष वालों की जमकर पिटाई की गई। इसमें 10 लोग घायल हो गए। दूल्हे सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को सिउरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25 की जगह 30 लोग पहुंचे दुल्हे के घर बता दें कि शनिवार को सदायपुर थाने के गुंसिमा गांव के शेख अतीकुल की शादी दुबराजपुर के लोबा पंचायत के शिमुलडीही गांव की सुरिया खातून से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। बाराती में 60 लोग आए थे। लेकिन शादी के बाद दूल्हे ने कहा कि बहुभात में लड़की के घर से कोई उसके घर नहीं आएगा। बाद में दोनों पक्षों में तय हुआ कि लड़की पक्ष की ओर से 25 लोग बहुभात में जाएंगे, लेकिन रविवार को 25 की जगह 30 लोग दुल्हे के घर पहुंच गए। कई लोगों को घायल अवस्था में सूरी अस्पताल में कराया गया भर्ती इससे दोनों पक्षों के बीच वाद-विवाद होने लगा। सिर्फ पांच अतिरिक्त मेहमानों को देखकर दूल्हा आगबबूला हो गया और दुल्हन पक्ष की ओर से आए लोगों की पिटाई कर दी गई। कई लोगों को घायल अवस्था में सूरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर दुबराजपुर थाने की पुलिस ने लड़की के भाई की शिकायत के आधार पर दूल्हे समेत वर पक्ष के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

Edited By: Ashisha Singh Rajput