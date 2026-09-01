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जापान में एक्सीडेंट के बाद आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में कर रहा था इंटर्नशिप

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:21 AM (IST)

आईआईटी खड़गपुर के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्र श्याम संतोष अग्रवाल की जापान के हिरोशिमा में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे।

आईआईटी खड़गपुर के छात्र की जापान में मौत। (फाइल फोटो।)

आईआईटी खड़गपुर के छात्र की जापान में मौत। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. आईआईटी खड़गपुर के छात्र श्याम संतोष अग्रवाल की जापान में दुखद मौत।

  2. हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के दौरान हुए हादसे में गई जान।

  3. आईआईटी खड़गपुर परिवार को सूचित कर शव वापसी का कर रहा प्रबंध।

डिजिटल डेस्क, खड़गपुर। जापान के हिरोशिमा प्रान्त के कुरे शहर में हुए एक हादसे में आईआईटी खड़गपुर के 24 साल के पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट श्याम संतोष अग्रवाल की रविवार को मौत हो गई।

श्याम आर्किटेक्चर और रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम के स्टूडेंट थे और लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस में रहते थे। वह हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में मई से दिसंबर 2026 तक चलने वाली इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए जापान गए थे।

महाराष्ट्र के रहने वाले थे श्याम

हादसे के बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले श्याम को फैकल्टी और साथी स्टूडेंट्स एक होनहार स्कॉलर के तौर पर याद करते हैं।

जापान में श्याम के प्रोफेसर ने दी मौत की खबर

आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है। हमें आज सुबह जापान में उनके प्रोफेसर से यह खबर मिली। हमने एम्बेसी से संपर्क किया है और उनके परिवार को जानकारी दे दी है। आईआईटी खड़गपुर उनके शव को वापस लाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है।"

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