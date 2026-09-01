जापान में एक्सीडेंट के बाद आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में कर रहा था इंटर्नशिप

डिजिटल डेस्क, खड़गपुर। जापान के हिरोशिमा प्रान्त के कुरे शहर में हुए एक हादसे में आईआईटी खड़गपुर के 24 साल के पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट श्याम संतोष अग्रवाल की रविवार को मौत हो गई।

श्याम आर्किटेक्चर और रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम के स्टूडेंट थे और लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस में रहते थे। वह हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में मई से दिसंबर 2026 तक चलने वाली इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए जापान गए थे।

महाराष्ट्र के रहने वाले थे श्याम हादसे के बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले श्याम को फैकल्टी और साथी स्टूडेंट्स एक होनहार स्कॉलर के तौर पर याद करते हैं।