IIT खड़गपुर में छात्र की संदिग्ध मौत, नालंदा बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरने से गई जान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आइआइटी खड़गपुर में एक और छात्र की असामान्य मौत की घटना प्रकाश में आई है। गुरुवार को मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के द्वितीय वर्ष का छात्र अंकित शर्मा नालंदा बिल्डिंग की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया।

गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंकित राजस्थान का रहने वाला था। पिछले वर्ष जुलाई में खड़गपुर आइआइटी में दाखिला लिया था।

चौथी मंजिल से गिरने से मौ पुलिस के अनुसार, नालंदा बिल्डिंग में उसकी क्लास थी। गुरुवार को वह क्लास में जाने के बजाय चौथी मंजिल तक क्यों पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे घायल अवस्था में देखा और अस्पताल पहुंचाया।

खड़गपुर टाउन थाने की हिजली चौकी की पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (खड़गपुर) बुशरा बानो ने बताया कि छात्र की असामान्य मौत हुई है, वह चौथी मंजिल से गिरा था। घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

आइआइटी प्रशासन की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।मालूम हो कि इससे कुछ दिन पहले ही खड़गपुर आइआइटी परिसर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर दीपक रेड्डी पुल्लागुरम का शव उनके क्वार्टर से मिला था। बुधवार को फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इससे पहले अप्रैल में छात्र जयवीर सिंह डोडिया की भी परिसर में मौत हुई थी। वर्ष 2025 में आइआइटी खड़गपुर में सात छात्रों की असामान्य मौत हुई थी, जिनमें पांच के शव फंदे से लटके मिले थे।