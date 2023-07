IIM कलकत्ता ने शुरू किया व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम, सेना के रिटायर्ड और सेवारत अधिकारियों के लिए पहल

आईआईएम कलकत्ता ने रक्षा कर्मियों के लिए छह महीने का व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। संस्थान की ओर से सोमवार को एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई। इसे विशेषकर कॉरपोरेट जगत में नई पारी की तलाश कर रहे सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए अद्वितीय पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका पहला बैच सोमवार से शुरू हुआ है।

आईआईएम कलकत्ता ने रक्षा कर्मियों के लिए शुरू किया व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आईआईएम कलकत्ता ने रक्षा कर्मियों के लिए छह महीने का व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। संस्थान की ओर से सोमवार को एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई। आईआईएम कलकत्ता के कैंपस में शुरू हुआ पहला बैच इसे विशेषकर कॉरपोरेट जगत में नई पारी की तलाश कर रहे सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए अद्वितीय पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका पहला बैच सोमवार से आईआईएम कलकत्ता के कैंपस में शुरू हुआ है। सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं शामिल इस बैच में सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारी शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया कि इस पाठ्यक्रम में प्रबंधन की मूल अवधारणाओं का मिश्रण है, जो मूलभूत प्रबंधन कौशल और विभिन्न क्षेत्रों में उभरते विचारों से परिपूर्ण करेगा ताकि रक्षा कर्मियों को पेशेवर तरीके से भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर मुख्यालय बंगाल सब-एरिया जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एच धर्मराजन और आईआईएम कलकत्ता के निदेशक उत्तम कुमार सरकार उपस्थित थे। कार्यक्रम निदेशक नंदिता रॉय और सोमदीप चटर्जी ने बैच के लिए अकादमिक अभिविन्यास का संचालन किया।

