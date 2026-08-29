मछलियों में परजीवी रोग से बचाव की तकनीक को मिला पेटेंट, ICAR-CIFRI की बड़ी उपलब्धि
आईसीएआर-सीआईएफआरआई, बैरकपुर को मछलियों के बाहरी परजीवियों के प्रबंधन की नई तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट मिला है।
HighLights
आईसीएआर-सीआईएफआरआई को मछली परजीवी प्रबंधन तकनीक का पेटेंट मिला।
'सिफरी आर्गक्योर' उत्पाद परजीवियों से मछलियों को बचाता है।
यह तकनीक मछली पालन की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाएगी।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। मछली पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIFRI) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
संस्थान द्वारा विकसित मछलियों के बाहरी परजीवियों के प्रबंधन की नई तकनीक को भारतीय पेटेंट मिल गया है। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से इस तकनीक के लिए 27 अगस्त 2026 को संस्थान को भारतीय पेटेंट संख्या 600617 प्रदान किया गया।
एक बयान में बताया गया कि यह पेटेंट ‘हाइड्रोफोबिक जैव सक्रिय अणुओं के नैनोइमल्सीफाइएबल कंसंट्रेट फार्मूलेशन की प्रक्रिया’ नामक आविष्कार के लिए दिया गया है। इसी तकनीक को आगे विकसित कर ‘सिफरी आर्गक्योर’ नामक उत्पाद तैयार किया गया है।
मछली पालन में आर्गुलस जैसे बाहरी परजीवी बड़ी समस्या हैं। इनके कारण मछलियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और मछली उत्पादन भी प्रभावित होता है। नई तकनीक ऐसे परजीवियों के प्रबंधन में मदद करेगी।
संस्थान के अनुसार, इस तकनीक की खास बात यह है कि इसका विकास केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा। इसे व्यावसायिक उत्पाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ‘सिफरी आर्गक्योर’ का दो बार गैर-विशिष्ट आधार पर व्यावसायीकरण किया जा चुका है। इसके लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से तकनीक को आगे बढ़ाया गया है।
पेटेंट मिलने से इस तकनीक को कानूनी और बौद्धिक संपदा संरक्षण भी प्राप्त हो गया है। इससे संस्थान के पेटेंट और तकनीकी उपलब्धियों के पोर्टफोलियो को और मजबूती मिली है।
शोध को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने पर जोर
आइसीएआर-सीआइएफआरआइ के निदेशक डॉ. प्रदीप दे ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों और तकनीकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पेटेंट केवल वैज्ञानिक उपलब्धि की पहचान नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि संस्थान किस तरह प्रयोगशाला में किए गए शोध को मछली पालन से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान में बदल रहा है।
उन्होंने कहा कि ‘सिफरी आर्गक्योर’ का सफल व्यावसायीकरण इस बात का उदाहरण है कि यदि वैज्ञानिक अनुसंधान को मछली पालन क्षेत्र की जरूरतों से जोड़ा जाए तो उसका वास्तविक और व्यावसायिक लाभ मिल सकता है।
डॉ. दे ने कहा कि ICAR-CIFRI आगे भी ऐसे शोध को बढ़ावा देगा, जिससे नई बौद्धिक संपदा तैयार हो, तकनीक का हस्तांतरण हो और मछली पालन तथा जलीय कृषि की उत्पादकता, स्थिरता और लाभप्रदता बढ़े।
उन्होंने शोध संस्थानों, उद्योगों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि देश में विकसित तकनीकों को तेजी से मछली पालकों तक पहुंचाया जा सके।