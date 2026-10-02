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उपचुनाव के बाद दिल्ली जाएंगे हुमायूं कबीर, केंद्रीय BJP नेतृत्व से करेंगे मुलाकात

By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
Published: Fri, 02 Oct 2026 05:42 PM (IST)

रेजिनगर उपचुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने चुनाव के बाद केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से दिल्ली में बातचीत करने की घोषणा की है।

उपचुनाव के बाद दिल्ली जाएंगे हुमायूं कबीर (फाइल फोटो)

उपचुनाव के बाद दिल्ली जाएंगे हुमायूं कबीर (फाइल फोटो)

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता । रेजिनगर उपचुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और नाउदा के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि चुनाव के बाद वह दिल्ली जाकर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से बातचीत करेंगे। उन्होंने राज्य भाजपा और पुलिस-प्रशासन पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है।

हुमायूं ने कहा कि उपचुनाव में जीत-हार का उनके दिल्ली जाने के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हुमायूं ने आरोप लगाया कि रेजिनगर उपचुनाव में भाजपा पुलिस-प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र देने और राज्य मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने की जानकारी दी।

उनका कहना है कि इन कदमों के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आया है। हुमायूं ने कहा कि वह केंद्रीय भाजपा नेताओं से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा के कई राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद एक उपचुनाव जीतने के लिए कथित तौर पर इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

उन्होंने भाजपा के साथ किसी समझौते की संभावना से इन्कार करते हुए अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की बात कही।

टीवीके से समन्वय की कोशिश

दूसरी ओर, हुमायूं ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) के साथ समन्वय की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वह तमिलनाडु जाकर विजय से भी मुलाकात करना चाहते हैं।

बंगाल में टीवीके के नाम पर संगठन खड़ा करने की हालिया गतिविधियों से खुद को अलग करते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि इस पहल को उसकी मंजूरी नहीं है। हुमायूं ने कहा कि वह टीवीके के साथ मिलकर भाजपा की नीतियों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं।