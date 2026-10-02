उपचुनाव के बाद दिल्ली जाएंगे हुमायूं कबीर, केंद्रीय BJP नेतृत्व से करेंगे मुलाकात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । रेजिनगर उपचुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और नाउदा के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि चुनाव के बाद वह दिल्ली जाकर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से बातचीत करेंगे। उन्होंने राज्य भाजपा और पुलिस-प्रशासन पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है।

हुमायूं ने कहा कि उपचुनाव में जीत-हार का उनके दिल्ली जाने के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुमायूं ने आरोप लगाया कि रेजिनगर उपचुनाव में भाजपा पुलिस-प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र देने और राज्य मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने की जानकारी दी।

उनका कहना है कि इन कदमों के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आया है। हुमायूं ने कहा कि वह केंद्रीय भाजपा नेताओं से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा के कई राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद एक उपचुनाव जीतने के लिए कथित तौर पर इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।