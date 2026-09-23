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हावड़ा नगर निगम में 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित, आरक्षण की ड्राफ्ट लिस्ट जारी

By Jagran News Edited By: Anshika Agarwal
Published: Wed, 23 Sep 2026 07:04 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2026 07:06 PM (IST)

हावड़ा नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की मसौदा सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 68 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

हावड़ा नगर निगम में 68 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित।

हावड़ा नगर निगम में 68 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित।

HighLights

  1. हावड़ा नगर निगम में 68 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित।

  2. मसौदा सूची पर 30 सितंबर तक आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं।

  3. हावड़ा के वार्डों की संख्या 50 से बढ़कर 68 हुई।

राज्य ब्यूरो,कोलकाता। हावड़ा नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच वार्ड आरक्षण की मसौदा सूची जारी कर दी गई है। 68 वार्डों में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हावड़ा के जिलाधिकारी और जिला म्यूनिसिपल इलेक्शन अधिकारी पी दीपाप प्रिया ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।यह मसौदा पश्चिम बंगाल म्यूनिसिपल इलेक्शन (रिजर्वेशन ऑफ सीट्स) रूल्स, 1994 के तहत तैयार किया गया है।

मसौदा सूची के अनुसार वार्ड 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62 और 65 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वार्ड 35 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और वार्ड 66 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों को आरक्षण और वार्ड परिसीमन के मसौदे पर 30 सितंबर तक आपत्ति या सुझाव देने का मौका दिया गया है।

50 से बढ़कर 68 हुए वार्ड

हावड़ा नगर निगम में पहले 50 वार्ड थे। बाली नगरपालिका के विलय के बाद यह संख्या 66 हुई थी। 2021 में बाली को अलग किए जाने के बाद हावड़ा नगर निगम में फिर 50 वार्ड रह गए थे। अब नए परिसीमन के तहत इन 50 वार्डों को पुनर्गठित कर 68 वार्ड किए गए हैं।

भाजपा ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अपने चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादे से जोड़ते हुए फैसले का स्वागत किया है। यह राजनीतिक दल का दावा है; आरक्षण की मसौदा सूची आधिकारिक रूप से जिला प्रशासन ने जारी की है।