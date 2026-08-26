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हावड़ा में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग से महिला की मौत, 12 लोगों को बचाया गया

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:17 PM (IST)

हावड़ा के आंदुल में एक बहुमंजिला इमारत के अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से 65 वर्षीय महिला गोपा मुखर्जी की मौत हो गई।

हावड़ा के आंदुल में बहुमंजिला इमारत में आग लगी (फाइल फोटो)

हावड़ा के आंदुल में बहुमंजिला इमारत में आग लगी (फाइल फोटो)

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के हावड़ा जिले के आंदुल इलाके में बुधवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं, स्थानीय लोगों, पुलिस और दमकलकर्मियों ने मिलकर इमारत से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मृतका की पहचान गोपा मुखर्जी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, आग पांच मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी थी। हादसे के समय महिला घर में अकेली थीं। दमकल की पांच गाड़ियों की मदद से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

पुलिस के अनुसार, आग दोपहर करीब एक बजे लगी। प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि आग रसोई से शुरू हुई। स्थानीय युवकों ने आग बुझाने का प्रयास करने के साथ डोमजूड़ थाने और दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी।

हावड़ा के आंदुल में बहुमंजिला इमारत में आग लगी

एक-एक कर दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार, दमकलकर्मियों ने फ्लैट के भीतर प्रवेश किया तो उन्हें गोपा मुखर्जी का जला हुआ शव मिला।

आग लगने के बाद पांच मंजिला इमारत के अन्य तलों पर रहने वाले लोगों में अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग और धुएं के कारण इमारत के भीतर दमघोंटू स्थिति बन गई थी।

दमकल कर्मियों को कई लोगों को सहारा देकर और कंधों पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे लाना पड़ा। आग कैसी लगी इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रारंभिक तौर पर शार्ट सर्किट को आग की संभावित वजह माना जा रहा है।

बचाव दल ऑपरेशन में जुटे 

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस व दमकल विभाग की जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

एक निवासी ने बताया कि वह घर में थे। तभी घरेलू सहायिका ने जलने की गंध महसूस होने की जानकारी दी। इसके बाद रसोई की जांच की गई।

कुछ नहीं मिलने पर वह फ्लैट से बाहर निकलीं और तत्काल लौटकर दूसरी मंजिल पर आग लगने की जानकारी दी। इसके बाद सभी लोग इमारत से बाहर निकल गए।

पिछले हफ्ते होटल में भीषण आग से नौ लोगों की गई थी जान

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मध्य कोलकाता के एक होटल में भीषण आग लगने से नौ लोगों की मौत हुई थी और करीब 60 लोगों को बचाया गया था।

मृतकों में सात बांग्लादेशी नागरिक थे। उससे दो पहले बीरभूम जिले के तारापीठ में एक होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे।