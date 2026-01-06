Language
    हावड़ा में घने कोहरे का कहर, मुर्गियों से लदे वाहन की ट्रक से टक्कर में दो की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:57 PM (IST)

    हावड़ा जिले में मंगलवार सुबह मुर्गियों से लदे एक वाहन की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। यह दुर्घटना बागनान थाना क्षेत्र के बरुंडा इलाके में मुं ...और पढ़ें

    हावड़ा में भीषण सड़क हादसा (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल के हावड़ा जिले में मंगलवार सुबह मुर्गियों से लदे एक वाहन की ट्रक से टक्कर हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह छह बज कर करीब 15 मिनट पर बागनान थाना क्षेत्र के बरुंडा इलाके के पास मुंबई मार्ग पर हुई।

    देउल्टी की ओर से आ रहा मुर्गियों से लदा वाहन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से पीछे से जा टकराया।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टक्कर के कारण मुर्गियों से लदे वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक और उसका साथी केबिन के अंदर फंस गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक अन्य व्यक्ति वाहन से गिर गया और घायल हो गया।

    उन्होंने बताया कि केबिन में फंसे दोनों व्यक्तियों को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जबकि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक, टक्कर होने की संभावित वजह घने कोहरे के कारण कम दृश्यता को माना जा रहा है।

     