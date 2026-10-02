बंगाल: हावड़ा बस स्टैंड से अपहरण मामले में एक्शन, लिलुआ में छापा मारकर हथियार समेत सात गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा बस स्टैंड के पास से एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में गोलाबाड़ी और लिलुआ थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। लिलुआ झील रोड स्थित एक बहुमंजिली इमारत के फ्लैट से अपहृत प्यारेेलाल को बरामद किया गया। पुलिस ने वहां से सात आग्नेयास्त्र और 50 कारतूस समेत अन्य सामान भी जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार, बुधवार को हावड़ा बस स्टैंड के पास रेलवे सबवे के सामने से बाइक सवार बदमाश प्यारेेलाल को जबरन उठा ले गए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इससे मिले सुराग के आधार पर गुरुवार रात लिलुआ के झील रोड स्थित फ्लैट में छापेमारी की गई। वहां से प्यारेेलाल को बरामद करने के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से नौ मोबाइल फोन और एक टैब भी मिले हैं।

16 साल जेल काट चुका है मुख्य आरोपी पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में राहुल मल्लिक भी है, जिसे अपहरण गिरोह का मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। वह हत्या के एक मामले में 16 साल की सजा काटकर हाल में जेल से बाहर आया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपितों और प्यारेलाल के बीच पहले से परिचय था।