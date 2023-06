West Bengal: पंचायत चुनाव में तैनात होंगी सुरक्षाबलों की अतिरिक्त 315 कंपनियां, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। बंगाल में चुनाव के लिए अब सुरक्षाबलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य में CAPFs/SAPs/IR की अतिरिक्त 315 कंपनियां तत्काल प्रभाव से तैनात की जाएंगी।

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय से केंद्रीय बल की 800 और कंपनियां मांगी थी। इससे पहले आयोग ने केंद्रीय बल की 22 कंपनियां मांगी थी, जिसका विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया था और कहा था कि इतने कम केंद्रीय बल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।

Union Home Ministry to deploy additional 315 coys of CAPFs/SAPs/IR Bns with immediate effect for the Panchayat general elections in West Bengal.



Earlier 22 coys were approved on the requisition of SEC. On Thursday SEC sent another requisition seeking 800 more coys central…