जादवपुर यूनिवर्सिटी में झड़प के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ ऐतिहासिक प्रतीक, नंदलाल बोस ने किया था डिजाइन

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को वामपंथी छात्र संगठनों और एबीवीपी समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई। इस राजनीतिक व वैचारिक टकराव के दौरान आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत नंदलाल बोस द्वारा 1940 के दशक में डिजाइन किया गया विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह क्षतिग्रस्त हो गया।

गुरुवार दोपहर एबीवीपी समर्थक कैंपस में घुसने के लिए गेट नंबर 4 को तोड़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान धातु से बने JU के प्रतीक चिन्ह का बाहरी हिस्सा टूटकर गिर गया, जो कमल की पंखुड़ियों को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय के इस प्रतीक चिन्ह में तीन लपटें (बौद्धिक प्रशिक्षण, भावना व कल्पना का समावेश और आध्यात्मिक विकास) और कमल की पंखुड़ियां (दर्शनशास्त्र, ललित कला और संस्कृति) चित्रित हैं। प्रदर्शनकारियों ने धातु के टूटे रिंग को पैरों तले रौंदा और उसे अंदर मौजूद शिक्षकों व छात्रों की तरफ फेंक दिया।

शिक्षकों ने जताया कड़ा विरोध बंगाली विभाग के प्रोफेसर राजेश्वर सिन्हा ने टूटे प्रतीक चिन्ह को संभालते हुए कहा कि यह केवल एक लोगो नहीं, बल्कि संपूर्ण अकादमिक समुदाय की साझा आस्था का प्रतीक है, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत रची-बसी है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उन्होंने इसे राष्ट्रीय इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान पर सीधा हमला बताया। वहीं, लगभग तीन दशकों से अध्यापन कर रहे अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर अभिजीत गुप्ता ने बताया कि बाहरी उपद्रवियों ने गेट पर चढ़कर लाठियां, ईंटें, अंडे और पानी की बोतलें फेंकी, जिसके बाद ऐतिहासिक प्रतीक टूटा हुआ पाया गया।

ग्राफिटी मिटाने का प्रयास गुरुवार रात परिसर में घुसे कथित बाहरी असामाजिक तत्वों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने वामपंथी संगठनों के झंडे और पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने पितृसत्ता के विरोध और समान अधिकारों की वकालत करने वाली दीवारों पर बनी ग्राफिटी को मिटाने की कोशिश की। वर्ल्ड व्यू के समीप बनी एक ग्राफिटी में स्वास्तिक चिन्ह के साथ ब्रेक फासिज्म विद रेड लिखा था, उसे निशाना बनाया गया।

इंजीनियरिंग छात्र अजीव दास ने कहा कि ऐसी ग्राफिटी मिटाना यह दर्शाता है कि उपद्रवी महिलाओं, गरीबों और समान अधिकारों की सोच के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।