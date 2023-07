सिंचाई मंत्री के नेतृत्व में सोमवार को उत्तर बंगाल जाएगी उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन टीम, CM बनर्जी ने दी जानकारी

ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि राज्य के उत्तरी जिलों में हाल में हुई भारी बारिश से कई लोग प्रभावित हुए हैं संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और सड़कें बाधित हो गई हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी करने का जिक्र करते हुए कहा कि वह सोमवार को सिंचाई मंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन टीम प्रभावित जिलों में भेजेंगी।

सिंचाई मंत्री के नेतृत्व में सोमवार को उत्तर बंगाल जाएगी उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन टीमः सीएम।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि राज्य के उत्तरी जिलों में हाल में हुई भारी बारिश से कई लोग प्रभावित हुए हैं, संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और सड़कें बाधित हो गई हैं। बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी करने का जिक्र करते हुए कहा कि वह सोमवार को सिंचाई मंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन टीम प्रभावित जिलों में भेजेंगी। हर तरह की मदद का दिया आश्वासन उन्होंने हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्य सचिव एचके द्विवेदी भी चौबीस घंटे स्थिति पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि उत्तर बंगाल के जिलों में भारी बारिश हुई है, नदियां उफान पर हैं, सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, लोग फंसे हुए हैं। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की मदद से युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रही हूं और अपने मुख्य सचिव को चौबीस घंटे क्षेत्र की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

