कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका को किया खारिज

खंडपीठ ने यह भी कहा कि इन कुलपतियों को वेतन भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि गत 13 जून को शिक्षा विभाग ने वेतन भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान रोकने का आदेश दिया था। इस फैसले की राज्य के शैक्षणिक हलकों में कड़ी आलोचना हुई थी। ( जागरण -फोटो)

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा विभाग की सहमति के बिना 11 राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। राजभवन और बंगाल सरकार को पक्षकार बनाने की भी हुई थी अपील 11 में से 10 कुलपतियों ने राजभवन से मिले नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार किया था। जनहित याचिका पांच जून को शांता कुमार घोष नामक एक सेवानिवृत्त कालेज शिक्षक की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने मामले में राजभवन और बंगाल सरकार को पक्षकार बनाने की भी अपील की थी। अदालत में याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद खंडपीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि 11 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां पूरी तरह से वैध हैं। खंडपीठ ने बताया राज्य सरकार की जिम्मेदारी खंडपीठ ने यह भी कहा कि इन कुलपतियों को वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि गत 13 जून को शिक्षा विभाग ने वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान रोकने का आदेश दिया था। इस फैसले की राज्य के शैक्षणिक हलकों में कड़ी आलोचना हुई थी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा था कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से बातचीत किए बिना यह कदम उठाया है, जो वैध नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे को लेकर राजभवन और राज्य सरकार में जोरदार टकराव चल रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है।

