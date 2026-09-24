बंगाल में आंधी-बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी; मछुआरों को समुद्र में जाने पर रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आंध्र प्रदेश में स्थल भाग पर पहुंच चुका निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। इसके बावजूद शुक्रवार को भी दक्षिण बंगाल के नौ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से दक्षिण बंगाल में आंधी-बारिश का जोर कम होने लगेगा। हालांकि आगामी बुधवार तक कहीं-कहीं हल्की बारिश होती रहेगी। शुक्रवार को कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी है।

इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि हर जिले के सभी हिस्सों में आंधी-बारिश होने की संभावना नहीं है।

दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्द्धमान और बीरभूम जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। दक्षिण 24 परगना तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन तीन जिलों में चेतावनी जारी की गई है।