बंगाल में आंधी-बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी; मछुआरों को समुद्र में जाने पर रोक
आंध्र प्रदेश से आया निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के बावजूद शुक्रवार को दक्षिण बंगाल के नौ जिलों में ...और पढ़ें
HighLights
शुक्रवार को दक्षिण बंगाल के नौ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान।
कोलकाता समेत पूरे दक्षिण बंगाल में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी।
शनिवार से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आंध्र प्रदेश में स्थल भाग पर पहुंच चुका निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। इसके बावजूद शुक्रवार को भी दक्षिण बंगाल के नौ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से दक्षिण बंगाल में आंधी-बारिश का जोर कम होने लगेगा। हालांकि आगामी बुधवार तक कहीं-कहीं हल्की बारिश होती रहेगी। शुक्रवार को कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी है।
इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि हर जिले के सभी हिस्सों में आंधी-बारिश होने की संभावना नहीं है।
दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्द्धमान और बीरभूम जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। दक्षिण 24 परगना तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन तीन जिलों में चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने शुक्रवार तक मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में जाने से मना किया है। बंगाल से लगे समुद्री क्षेत्र में तेज हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से लगे समुद्री क्षेत्र में हवा की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। उत्तर बंगाल के सभी जिलों में भी आंधी-बारिश की चेतावनी है।
दार्जिलिंग, कलिंपोंग और अलीपुरद्वार में भारी बारिश हो सकती है। जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों में 11 से 20 सेंटीमीटर तक अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है।